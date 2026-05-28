Milano ospita la Health Week, istituzioni e scienza insieme per la prevenzione

MILANO (ITALPRESS) - Promuovere una cultura della prevenzione più consapevole e partecipativa, valorizzando il ruolo sempre più strategico della tecnologia e dell'intelligenza artificiale nel trasformare ricerca clinica, diagnosi, cura e qualità della vita delle persone. È questo l'obiettivo di Milano Health Week 2026, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale. In programma dal 4 al 6 giugno nel quartiere Portanuova di Milano, la manifestazione porterà nel cuore della città istituzioni, comunità scientifica, ospedali, aziende e cittadini, con l'obiettivo di favorire il dialogo tra tutti gli attori del sistema salute e promuovere un approccio sempre più integrato tra ricerca e innovazione. col3/azn