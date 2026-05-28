Energia, Torri “Tecnologia non è solo consumo, è anche parte della soluzione”

LECCE (ITALPRESS) - "Lo scenario è complicato, è una delle cose che stanno rendendo difficile pensare a degli scenari futuri. Ci siamo resi conto che dalla sostenibilità dobbiamo passare anche a guardare il prezzo, l'accessibilità e la sicurezza energetica. Noi dobbiamo pensare a come la sicurezza energetica, per i nostri consumi e per i nostri investimenti, possa essere garantita. La tecnologia non è solo un consumo di energia, ma è anche parte della soluzione; lo scambio simbiotico fra il mondo della tecnologia dell'intelligenza artificiale, sia in termini di investimenti che in termini anche di soluzioni per rendere i sistemi più efficienti, e' qualcosa che noi auspichiamo". E' quanto afferma Fausto Torri, Responsabile Energia per EMEA e per l'Italia Accenture, in occasione del Festival dell'Energia di Lecce. xb1/sat/mrv