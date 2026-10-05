Incendiata un’auto a Nuoro, sospetta intimidazione contro un barista del posto

NUORO (ITALPRESS) – Incendio nella notte a Nuoro, dove un’auto è andata in fiamme molto probabilmente a causa di un atto intimidatorio. La squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta alle ore 2:20 in via Giacinto Satta per l’incendio di una Volkswagen Golf di proprietà di un 37enne di Nuoro, barista molto conosciuto nella zona.

Secondo i rilievi effettuati, l’incendio è presumibilmente di natura dolosa. Il rogo è stato estinto e il sito è stato messo in sicurezza, ma la macchina sfortunatamente è andata distrutta dalle fiamme. Gli accertamenti proseguono per chiarire definitivamente le cause e fare luce sugli eventuali responsabili.

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