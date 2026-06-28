Incendi, lunedì codice giallo per Cagliari e gran parte della Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Pericolo incendio con codice giallo, corrispondente a pericolosità media, per la giornata di lunedì 29 giugno su Cagliari e su gran parte della Sardegna. Lo rende noto il Comune di Cagliari, sulla base di un bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale. Il territorio comunale sarà dunque interessato anche domani da una previsione di pericolo incendio di livello medio.
La Protezione Civile richiama l’attenzione sui comportamenti e sulle cautele da adottare in caso di incendio boschivo, invitando la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle indicazioni previste per prevenire situazioni di rischio.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]