Inaugurato il Master UniBg e Polimi sulla gestione degli asset industriali

BERGAMO (ITALPRESS) – Si è aperta oggi, presso la Sala Nossana di Uniacque Spa, la XXI edizione del Master Executive in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione – MeGMI, un percorso congiunto della Polimi Graduate School of Management e della SdM – Scuola di Alta Formazione dell’Università degli studi di Bergamo, dedicato alla formazione avanzata di professionisti impegnati nella gestione e manutenzione degli impianti industriali e dei sistemi infrastrutturali. L’edizione 2025 registra 19 nuovi iscritti, portando a oltre 300 i diplomati che negli anni hanno completato il programma: un network che comprende oggi Amministratori Delegati, Direttori di stabilimento e General Manager della Manutenzione, testimoni dell’impatto professionale del master nel sistema industriale italiano.

La giornata inaugurale si è aperta con i saluti istituzionali di Pierangelo Bertocchi, Amministratore Delegato di Uniacque, Sergio Cavalieri, Direttore del Master e Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Marco Macchi, Direttore del Master, POLIMI Graduate School of Management, Ezio Nini, Direttore Generale di Uniacque, Irene Roda, POLIMI Graduate School of Management, e Giovanna Zanotti, Scuola di Alta Formazione dell’Università degli studi di Bergamo. A seguire, la tavola rotonda dedicata al tema “Il ruolo strategico della Manutenzione e dell’Asset Management nel settore delle utilities” ha visto il coinvolgimento di professionisti ed esperti provenienti dal settore delle utilities e da realtà industriali che operano quotidianamente con esse.

Moderata da Irene Roda (Politecnico di Milano), la discussione ha riunito Marco Balzarotti, Rete Ferroviaria Italiana, Laura Caramellino, Montello, Mattia Facchinetti, Uniacque e Andrea Pegoiani, Unareti. Un confronto che ha offerto una panoramica sugli scenari attuali e sugli sviluppi futuri in tema di manutenzione degli impianti, tra innovazione tecnologica, efficienza operativa e requisiti di sostenibilità sempre più stringenti.

La presentazione dell’edizione 2025 è stata affidata a Emanuele Dovere (Università degli studi di Bergamo), che ha illustrato struttura, contenuti e obiettivi del percorso formativo. Attivo da oltre 15 anni, il Master MeGMI si rivolge a responsabili, operatori e professionisti che operano nella manutenzione degli impianti industriali – sia di processo che manifatturieri – e nelle infrastrutture di servizio, come reti distributive e sistemi di trasporto. Il programma, erogato in formula part-time, è compatibile con l’attività lavorativa e integra competenze tecniche, manageriali ed economiche per la gestione evoluta degli asset industriali.

