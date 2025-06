Inaugurato il cantiere del Parco della Salinella a Marsala, Galvagno “Motivo di vanto”

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Alla presenza del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, sono stati inaugurati oggi a Marsala i lavori per rigenerare il Parco della Salinella e il quartiere Sappusi. Un investimento da 8 milioni di euro.

“La messa a terra di determinati finanziamenti è un motivo di vanto”, ha sottolineato all’Italpress il presidente Galvagno, che in merito a presunti ritardi nella gestione dei fondi del Pnrr in Sicilia, commenta: “Non c’è motivo di tenere segreto quello che è lo stato dell’arte rispetto ai continui ritardi. Qui non bisogna secondo me puntare il dito nei confronti di qualcun altro per creare delle frizioni. Bisogna assolutamente sbracciarsi le maniche e recuperare, rispetto a dei tempi che sono stati dati e devono essere dei tempi assolutamente perentori. Io sono contento che ci siano questi tempi perentori perché così i cittadini vedranno con certezza la consegna di un cantiere. Quindi basta proclami”.

Presente alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Nel corso del suo intervento ha spiegato l’importanza di un investimento di 8 milioni di euro, che permetterà di realizzare un social housing nel quartiere Sappusi. L’obiettivo non è soltanto quello di ridare decoro e servizi all’area ma migliorare la qualità della vita al quartiere di Sappusi, con la realizzazione di un teatro all’aperto di 800 posti, immerso nel verde, con vista sulle Egadi, dotato di servizi come bar, biglietteria e servizi di vario genere.

