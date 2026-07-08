Dalla Regione Emilia-Romagna 200 mila euro a 36 case editrici per la partecipazione alle fiere di settore

BOLOGNA (ITALPRESS) – Partecipare alle fiere dell’editoria e a fiere specializzate per farsi conoscere e apprezzare sempre di più, in Italia ma anche all’estero. Vetrine importanti e prestigiose, che richiedono però costi da sostenere. Si è chiuso il bando regionale programmato in attuazione della legge n. 13 del 12 ottobre 2021 “Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro”, che prevedeva la concessione di contributi alle case editrici dell’Emilia-Romagna a parziale copertura delle spese sostenute per prendere parte, nel 2026, alle più importanti fiere di settore. Quasi 200mila euro le risorse stanziate e 36 le case editrici che ne beneficeranno, ricevendo un contributo massimo di 6.117 euro ognuna: risorse utili, appunto, a coprire parte dei costi di partecipazione ad appuntamenti prestigiosi e di forte richiamo, come la Frankfurter Buchmesse, Paris Photo, la Bologna Children’s Book Fair, il Salone Internazionale del Libro di Torino, la Fiera della Piccola e media editoria di Roma Più Libri Più Liberi, Testo a Firenze, Book Pride a Milano e Genova, il Lucca Comics & Games.

“Quella dell’Emilia-Romagna è una filiera del libro vivace e di qualità, che vogliamo contribuire a far conoscere, apprezzare, e ad aprirsi ai mercati esteri- sottolinea l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni-. Nel nostro territorio operano oltre 135 case editrici, per lo più piccole e medie, con presenze di assoluto rilievo nazionale e un ampio catalogo che copre molteplici specializzazioni di genere: pluralismo e diversificazione sono i tratti più evidenti dell’editoria del libro emiliano-romagnola. Con questo bando, che si accompagna ad altri interventi in linea con la legge regionale, vogliamo continuare a promuovere e sostenere il settore, aprendo ancor più i suoi confini, in Italia e all’estero. Anche perché- chiude l’assessora- parliamo di una filiera che va ben oltre le sole case editrici, che dà lavoro e può contare su professionalità varie e qualificate”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

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