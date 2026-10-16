Inaugurata la sede del Distaccamento di Polizia Stradale di Sala Comacina, presenti Salvini e Piantedosi

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata oggi la sede del Distaccamento di Polizia Stradale di Sala Comacina, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, del Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, del Questore di Como, Filippo Ferri, del Direttore del Servizio Polizia Stradale, Santo Puccia e della Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, Barbara Barra.

Il Distaccamento assicurerà la vigilanza stradale, la viabilità e le rilevazioni tecniche degli incidenti stradali nell’ambito territoriale compreso lungo la S.S. 340 “Regina”. L’asse viario collega la città di Como con i vari centri turistici ubicati lungo la sponda occidentale del lago e si snoda fino al confine di Stato con la Svizzera. La tratta è caratterizzata da un intenso flusso veicolare durante l’intero anno, con marcata incidenza di traffico commerciale, con un ulteriore incremento nella stagione estiva. Negli anni passati, per gestire le criticità, era attivo nei soli mesi estivi il Posto mobile di Polizia Stradale di Tremezzina. Oggi, per garantire una risposta adeguata e costante alle esigenze connesse alla circolazione stradale durante tutto l’anno, è stato istituito un presidio fisso.

Il Distaccamento Polizia Stradale di Sala Comacina (CO), alle dipendenze del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia – Sezione Polizia Stradale di Como, con sede nell’omonimo Comune, è stato istituito con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16 febbraio 2026. Il Reparto ha sede in un immobile di proprietà del Comune di Sala Comacina, un ambiente ideale allo svolgimento delle funzioni che la Specialità della Polizia di Stato esercita quotidianamente al servizio della sicurezza degli utenti (residenti, turisti e conducenti professionali) che percorrono ogni giorno questa fondamentale arteria. L’immobile, sito in via degli Ulivi, è stato oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione, che ha consentito di rimodulare gli spazi, rendendoli sicuri e confortevoli per i tredici poliziotti che oggi prestano servizio presso il Distaccamento.

“Con l’apertura del Distaccamento della Polizia Stradale di Sala Comacina rafforziamo in modo incisivo la presenza delle Forze dell’ordine in un territorio strategico per il turismo e per l’economia lombarda. È una scelta precisa del Governo: investire sulla sicurezza, rendendo più capillari i presìdi, più efficaci le attività di prevenzione e controllo, e sempre più concreto il rapporto tra lo Stato e le comunità. L’inaugurazione della nuova struttura, che conta già 13 operatori in servizio, consentirà di rispondere ancora meglio alle esigenze di una rete viaria complessa e di garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori. Il presidio è il risultato di una proficua collaborazione istituzionale, per la quale ringrazio in particolare, oltre alle autorità di Pubblica Sicurezza, il Sindaco e l’Amministrazione comunale. Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato va il mio ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno al servizio dei cittadini con equilibrio, competenza e dedizione, punto di riferimento prezioso per il territorio”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il Capo della Polizia, dopo aver ringraziato l’Amministrazione comunale per aver sostenuto la realizzazione della sede del nuovo Distaccamento, ha ricordato che la Polizia Stradale svolge i propri compiti da 79 anni e, insieme alla Polizia Ferroviaria, rappresenta l’espressione massima della “territorialità” della Polizia di Stato, della sua presenza capillare sul territorio. Pisani ha sottolineato quanto le donne e gli uomini della Polizia Stradale siano esposti quotidianamente ai pericoli e ciò è dimostrato dal fatto che la Specialità conta il numero più alto di caduti in servizio rispetto agli altri settori dell’Amministrazione. Il Capo della Polizia si è soffermato anche sull’incidentalità stradale, tema sempre di grande attualità e per questo l’impegno della Polizia Stradale deve essere sempre massimo e costante.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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