Inaugurata a Dubai la Gemelli Smart Clinic, Franco “Nostro obiettivo è fornire servizi medici di alto livello”

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi l’inaugurazione ufficiale della Gemelli Smart Clinic a Dubai, un’iniziativa di grande rilievo che porta l’eccellenza medica riconosciuta a livello internazionale del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS nel cuore degli Emirati Arabi Uniti.

La Cerimonia, aperta dal Presidente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Daniele Franco, ha visto la presenza di Sua Altezza lo Sceicco Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan, membro della famiglia reale e ministro del governo federale degli Emirati Arabi Riuniti, dei ministri dell’Economia, della Sanità e dello Sport, di molte personalità locali di spicco, tra cui i rappresentanti delle Fondazioni Zayed e Rashed, della Red Crescent degli Emirati e della Society of Congenital Cardiopatic Patients degli Emirati. Erano altresì presenti l’Ambasciatore Lorenzo Fanara, il Console Edoardo Napoli e Monsignor Paolo Martinelli, Nunzio Apostolico negli Emirati, oltre a professionisti della sanità e ad altri rappresentanti istituzionali.

Nel corso dell’evento, i rappresentanti del Policlinico Gemelli hanno espresso sincera gratitudine al Professor Abdallah Raweh, la cui collaborazione strategica e il costante impegno hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del progetto, avviato due anni fa.

“Con l’apertura di questa nuova struttura, il nostro obiettivo è offrire servizi medici e scientifici di alto livello non solo alla numerosa comunità italiana presente negli Emirati, ma a tutti i residenti del Paese – ha dichiarato il Presidente Daniele Franco -. La Gemelli Smart Clinic è concepita come un punto di accesso all’eccellenza del Policlinico Gemelli, con diagnosi avanzate in ambito cardiovascolare, malattie del metabolismo e, più in generale, di medicina interna nonché per la prevenzione delle medesime malattie.”

“Gemelli Health Solution LLC opererà in modo pienamente integrato con la struttura organizzativa del Policlinico Gemelli per garantire eccellenza, qualità e trasparenza, in totale coerenza con la missione e i valori della Fondazione – ha dichiarato Marco Ciccozzi, Presidente di Gemelli Health Solution LLC, la joint venture che gestisce la Clinic di Dubai – . La clinica è dotata di personale medico proveniente dal Policlinico Gemelli e beneficia di un’infrastruttura avanzata di telemedicina, che la collega direttamente alla sede centrale in Italia. Questo consentirà di offrire servizi diagnostici, clinici e consulenziali in tempo reale, secondo i più alti standard di qualità e conformità”.

L’iniziativa riflette l’impegno etico che è alla base della Fondazione Gemelli, da sempre orientata a fornire cura e supporto a chi ne ha più bisogno. In tal senso, la clinica collaborerà con la Zayed Foundation, fornendo assistenza a pazienti pediatrici del Federal Medical Center di Abuja affetti da gravi patologie cardiache con il coordinamento del Professor Raweh.

“Siamo fiduciosi che questo progetto diventerà presto un punto di riferimento regionale integrato nel sistema sanitario degli Emirati – ha concluso il Presidente Daniele Franco – rafforzando ulteriormente la cooperazione tra l’Italia e gli Emirati e contribuendo a una visione condivisa di sanità sostenibile e centrata sulla persona”. Le autorità locali hanno dichiarato che la presenza del Gemelli rappresenta un contributo concreto e di elevato prestigio per il continuo miglioramento della Sanità negli Emirati.

