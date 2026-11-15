ROMA (ITALPRESS) – Disponibilità a proseguire il confronto sui decreti attuativi del DDL giovani di recente approvazione da parte del Parlamento, il ruolo del futuro Osservatorio, la semplificazione delle procedure e il rafforzamento dei controlli, la certificazione delle competenze e le prospettive di sviluppo del Servizio civile in Italia e all’estero, l’importanza della collaborazione con Regioni e Comuni per il raggiungimento degli obiettivi comuni, questi alcuni dei temi affrontati martedì scorso nel corso della riunione della Consulta nazionale per il Servizio civile universale che ha visto la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. La Consulta è l’organismo attraverso il quale il Ministro, anche attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, si confronta con le rappresentanze degli enti, degli operatori volontari e delle autonomie territoriali. Nel rispondere alle osservazioni emerse nel confronto dei mesi scorsi relativo al disegno di legge delega sulle politiche giovanili e il servizio civile universale, approvato nel mese scorso, il Ministro ha confermato la disponibilità a un incontro dedicato ai decreti attuativi, assicurando che l’Osservatorio previsto dalla norma manterrà un confronto costante con la Consulta e richiamando l’importanza della collaborazione con Regioni e Comuni per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Sul fronte della semplificazione, il Ministro ha ricordato che si sta lavorando per ridurre i tempi tra la chiusura dei bandi dedicati al Servizio Civile Universale e l’avvio in servizio degli operatori volontari. L’obiettivo è accorciare ulteriormente i tempi, anche attraverso la tecnologia e la revisione delle procedure. Abodi ha affiancato a questo impegno la necessità di “accertare con puntualità ed efficacia l’utilizzo corretto delle risorse pubbliche”, richiamando la responsabilità condivisa delle amministrazioni e degli enti nel garantire la trasparenza del sistema. Il Ministro ha anche ribadito definitivamente il valore della difesa non armata e nonviolenta al quale si ispira il Servizio Civile, che trova una sua forma nel servizio alle comunità e al bene comune, e la sua ulteriore specificità che lo sta rendendo, “distinto ma non più distante” dal percorso di vita che segue l’esperienza di servizio stesso. Nel rispondere al Presidente della Consulta, ha riconosciuto che la riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici per le posizioni non dirigenziali per chi ha svolto il Servizio senza demeriti può avere assunto un ruolo rilevante nella scelta di candidarsi, ma ribadendo che il valore dell’esperienza è nella “crescita umana, civica e culturale” dei giovani e nella sensibilità che possono portare nelle amministrazioni e nel rapporto con i cittadini. Quanto alla certificazione delle competenze, il Ministro ha indicato la necessità di proseguire il percorso avviato, con procedure affidabili e costi sostenibili per gli enti.

Ricordando il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e il contributo di chi ha concorso a conseguirli, Abodi ha sottolineato che il finanziamento triennale, voluto dal Governo presieduto da Giorgia Meloni, dà continuità al Servizio civile e consente agli enti di programmare con maggiore certezza progetti e attività. Ha inoltre espresso l’intenzione di valutare forme di partecipazione dei privati al finanziamento del Servizio civile, anche attraverso un meccanismo ispirato all’Art Bonus. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sul bando ordinario 2026. Con gli ultimi ingressi del 30 ottobre si è concluso il ciclo degli avvii. A fronte di 65.964 posti a bando, sono entrati in servizio 53.068 giovani, dei quali 51.704 in Italia e 1.364 all’estero. L’analisi delle rinunce e dei posti rimasti scoperti contribuirà a migliorare l’incontro tra l’offerta dei progetti e le disponibilità dei giovani nei prossimi bandi. Per il Servizio civile digitale, ambientale e agricolo, il Ministro ha richiamato le quasi 20.000 domande presentate. Per il digitale, in particolare, le candidature sono state circa sei volte e mezzo i posti disponibili. Abodi ha indicato la possibilità di reperire risorse aggiuntive per ampliare l’offerta dei bandi tematici e ha confermato l’obiettivo di arrivare alla definizione del Servizio civile culturale, auspicando sviluppi anche in ambito turistico.

Il Ministro ha ricordato il significato politico della proroga triennale voluta dal Governo delle misure relative ai Corpi civili di pace e ha indicato la prospettiva di ricondurre queste esperienze nel quadro del Servizio civile universale. Ringraziando gli operatori volontari impegnati all’estero, il Ministro si è impegnato a valutare la possibilità di ulteriori interventi sugli assegni, tenendo conto dei costi nei luoghi di servizio. Ha inoltre invitato a proseguire il lavoro sulla valutazione dell’impatto del Servizio civile e a dare maggiore visibilità attraverso una più efficace e diffusa comunicazione al contributo dei giovani e degli enti alle comunità. Al termine dell’incontro, Abodi ha annunciato che proporrà la proroga della Consulta per proseguire il lavoro comune nella fase di attuazione della delega e preparare il passaggio di consegne.

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