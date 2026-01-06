In Toscana arriva la neve, Giani: “Monitoriamo la situazione, pronti ad intervenire”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Dalla sala operativa della Protezione Civile della Toscana sto monitorando la neve che sta cadendo in molte zone della Toscana, pronti a intervenire in caso di necessità”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Fiocchi di neve fino in pianura, quota neve da 200 metri, localmente anche inferiore-ha aggiunto Giani-. La perturbazione sarà attiva su gran parte della regione per tutta la mattina, poi nel pomeriggio si sposterà verso est, interessando ancora l’Appennino fiorentino e le province di Arezzo e Siena. Qui continuerà a cadere la neve fino a quote basse, mentre sulle altre zone i fiocchi saranno più radi e cesseranno del tutto. Si raccomanda di prestare attenzione alla guida e obbligo dotazioni invernali. In funzione mezzi spazzaneve e spargisale”.

“Dalle 17:00 precipitazioni in attenuazione, residue su Aretino, Senese, Grossetano e Alto Mugello Dalle 20:00 neve debole limitata al Mugello e all’Appennino fiorentino e aretino Sulla A1, a partire da Firenze Nord, è attiva una regolazione del transito con controllo da parte della Polizia Stradale della dotazione di catene a bordo dei mezzi in transito. La circolazione è consentita esclusivamente sulla corsia di marcia”, ha concluso Giani.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).