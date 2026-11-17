TORINO (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2026, in base all’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia, l’attività in Piemonte è aumentata dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (0,9 in Italia e nel Nord), più che nella media del 2025.

Al modesto recupero nella manifattura si è accompagnata una sostanziale tenuta nelle costruzioni e una ulteriore crescita nel terziario. In un contesto di aumento dei prezzi dell’energia, a settembre l’indicatore Regio-coin della Banca d’Italia, che fornisce una stima dell’evoluzione delle componenti di fondo dell’economia regionale, si è collocato su valori sostanzialmente analoghi a quelli dei due trimestri precedenti. Nel primo semestre è proseguita la graduale ripresa della produzione industriale dai livelli storicamente contenuti dello stesso periodo del 2025.

Tra i principali comparti, l’attività è aumentata nell’alimentare, nel tessile e nell’elettronica, mentre nei mezzi di trasporto il numero di autovetture realizzate in regione è risultato superiore a quello molto basso dell’anno precedente. Un contributo positivo è venuto dalle esportazioni, che hanno lievemente accelerato. La diffusa incertezza, acuitasi dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, insieme alle crescenti tensioni sulla redditività, si sono riflesse negativamente sugli investimenti in beni materiali che sono rimasti modesti; la propensione all’accumulazione è stata più bassa per le imprese di piccole dimensioni.

Nel terziario la congiuntura è stata moderatamente favorevole, in particolare nei servizi a maggiore contenuto tecnologico e nel comparto turistico. Nelle costruzioni la produzione si è stabilizzata su livelli elevati, con un contributo importante della spesa per opere pubbliche finanziate dal PNRR. Nel corso del 2026 l’aumento dei prezzi dell’energia ha generato una diffusa tendenza all’incremento dei costi di acquisto degli input produttivi e pressioni al ribasso dei margini. La redditività complessiva a consuntivo annuo, pur in media positiva, risulterebbe sui livelli più bassi dal periodo pandemico. In un contesto di prudenza nelle decisioni di investimento, le aziende hanno accresciuto le proprie disponibilità liquide.

I finanziamenti al sistema produttivo sono tornati a salire, seppure in misura contenuta, ma la dinamica positiva ha interessato solo il comparto dei servizi e le imprese medio-grandi. In presenza di tassi di interesse sostanzialmente in linea con quelli del 2025 e di una elevata capacità di rimborso dei prestiti, i criteri di concessione del credito non sono variati in misura significativa. Nel mercato del lavoro, dopo nove semestri di crescita, il numero di occupati è lievemente diminuito nella prima parte dell’anno, con un andamento peggiore nell’industria rispetto ai servizi.

Tra i nuovi posti di lavoro dipendente si è ridotto il contributo delle posizioni a tempo indeterminato. Il ricorso agli strumenti di integrazione salariale è sceso, ma è rimasto più alto della media nazionale e di quella del Nord. La partecipazione al mercato del lavoro è risultata in lieve calo, a questo si è accompagnata la riduzione del tasso di disoccupazione. L’aumento dell’inflazione, riconducibile ai rincari dei carburanti e delle tariffe di gas ed elettricità, ha attenuato la dinamica positiva del reddito disponibile delle famiglie. L’incremento dei consumi è stato modesto, ma tra quelli durevoli hanno ripreso a crescere le vendite di auto. È proseguito il buon andamento del mercato immobiliare residenziale: le compravendite di abitazioni sono ancora salite, a cui si è associato un maggiore ricorso ai finanziamenti bancari: per questi ultimi i nuclei famigliari hanno continuato a preferire le soluzioni a tasso fisso. Nel portafoglio delle famiglie la crescita dei depositi si è attenuata rispetto all’anno precedente, mentre si è intensificata quella degli altri strumenti finanziari: a questo hanno contribuito le sottoscrizioni di titoli di Stato e obbligazioni non bancarie e l’aumento dei prezzi delle quote di fondi comuni e delle azioni. Pur in un contesto di forte incertezza geopolitica e di timori sul possibile impatto del rialzo dei prezzi sulla situazione reddituale delle imprese e delle famiglie, le attese su fatturato, investimenti e utilizzo della forza lavoro per i prossimi mesi delle aziende intervistate dalla Banca d’Italia sono cautamente positive sia nell’industria sia nei servizi.

– Foto xn3/Italpress –

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