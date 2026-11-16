GENOVA (ITALPRESS) – È stato inaugurato a Genova BEST, il nuovo appuntamento dedicato alla Blue Economy, in programma al Waterfront di Genova da oggi al 19 novembre. Regione Liguria è presente al BEST con uno stand istituzionale progettato per valorizzare l’intero sistema territoriale, affiancata dai principali snodi infrastrutturali della regione: l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e l’Aeroporto di Genova. La presenza nello stesso spazio espositivo dell’ente regionale insieme agli scali di Genova, Savona, Vado Ligure, La Spezia e Marina di Carrara, e allo scalo aeroportuale “Cristoforo Colombo”, testimonia la volontà di integrare sempre di più le politiche di promozione turistica con lo sviluppo delle infrastrutture e dei collegamenti.

“Il BEST – afferma il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci – rappresenta un appuntamento di grande rilevanza per Genova e per tutta la Liguria, un’occasione importante per valorizzare le competenze, le eccellenze e le prospettive di un settore strategico per il nostro territorio. Noi crediamo profondamente nella Blue Economy, perché il mare non è soltanto parte della nostra identità e della nostra storia, ma rappresenta soprattutto una straordinaria opportunità per il nostro futuro. È attraverso il mare che si muovono persone, merci, dati e culture: è uno snodo fondamentale per connettere territori, generare sviluppo e costruire nuove opportunità economiche. Agli imprenditori voglio rivolgere un messaggio chiaro: continuate a investire, a innovare, a crescere nelle tecnologie e nella formazione. Sono queste le leve che permetteranno alle nostre imprese di essere competitive e di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, perché il futuro appartiene a chi ha il coraggio di salpare oltre l’orizzonte, di esplorare nuove rotte e di scoprire ciò che ancora non conosce”. Nel corso della manifestazione, lo stand della Liguria ospiterà incontri B2B, mettendo in luce le sinergie e le possibilità che la nostra regione è in grado di offrire in tema di Blue economy.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

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