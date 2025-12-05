In Nba i Lakers ok in volata, a Toronto cade il record storico di LeBron

ROMA (ITALPRESS) – La notte di Nba appena trascorsa sarà una di quelle che verranno ricordate a lungo, perché si è interrotta la storica striscia di partite consecutive con almeno 10 punti all’attivo di LeBron James. E si è interrotta nel modo più clamoroso possibile, con il giocatore che rinuncia al buzzer beater della vittoria per servire all’angolo Rui Hachimura, il quale realizza la tripla decisiva per battere 123-120 i Toronto Raptors. La serata di James al tiro è stata opaca, appena 8 punti, con il 24% dal campo. Poi l’assist (l’undicesimo di serata) invece del tiro: pochi secondi che mettono fine a uno dei tanti record del veterano campione di longevità. La striscia di match con almeno dieci punti segnati era iniziata nel gennaio del 2007 e si interrompe quasi diciannove anni dopo: 1.297 partite, un numero impressionante. Per la cronaca, nella partita tra seconde ai Raptors non basta la tripla doppia sfiorata Scottie Barnes (23-11-9) per tenere testa a un Austin Reaves da 44 punti e 10 assist.

Vittoria tiratissima anche per i Philadelphia 76ers, che battono i Golden State Warriors per 99-98. A decidere l’incontro negli ultimi secondi sono il canestro di VJ Edgecombe e la stoppata di Tyrese Maxey (miglior realizzatore con 35 punti) su De’Anthony Melton, dopo che i Warriors, grazie all’apporto della panchina (ben 67 punti) erano anche riusciti a portarsi in vantaggio nell’ultimo quarto dopo essersi ritrovati sotto per 56-34 all’intervallo. Quello di Philadelphia è stato anche l’unico successo casalingo della serata, visto che poi sono arrivate soltanto vittorie esterne. A partire da quella straripante dei Boston Celtics per 146-101 sul campo dei Washington Wizards trascinati da 30 punti (7 rimbalzi e 9 assist) di Derrick White.

Serve, invece, un quarto quarto da urlo agli Utah Jazz per avere la meglio sui Brooklyn Nets e trovare la terza vittoria nelle ultime quattro. 110-123 il risultato finale, con Lauri Markkanen (30 punti e 8 rimbalzi) e Keyonte George (29 punti e 10 assist) grandi protagonisti nella rimonta, dopo aver toccato anche -15 nel punteggio. Infine ecco il quarto successo consecutivo per i Minnesota Timberwolves, che anche in questo caso hanno bisogno dello strappo nell’ultimo quarto per imporre la ventesima sconfitta stagionale ai New Orleans Pelicans (per 125-116).

