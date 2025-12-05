In Nba i Lakers ok in volata, a Toronto cade il record storico di LeBron

Dec 4, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Los Angeles Lakers forward Rui Hachimura (28) celebrates with forward Jake LaRavia (12) and guard Austin Reaves (15) after scoring the game winning buzzer beating basket against the Toronto Raptos half at Scotiabank Arena. Mandatory Credit: Dan Hamilton-Imagn Images/Sipa USA

ROMA (ITALPRESS) – La notte di Nba appena trascorsa sarà una di quelle che verranno ricordate a lungo, perché si è interrotta la storica striscia di partite consecutive con almeno 10 punti all’attivo di LeBron James. E si è interrotta nel modo più clamoroso possibile, con il giocatore che rinuncia al buzzer beater della vittoria per servire all’angolo Rui Hachimura, il quale realizza la tripla decisiva per battere 123-120 i Toronto Raptors. La serata di James al tiro è stata opaca, appena 8 punti, con il 24% dal campo. Poi l’assist (l’undicesimo di serata) invece del tiro: pochi secondi che mettono fine a uno dei tanti record del veterano campione di longevità. La striscia di match con almeno dieci punti segnati era iniziata nel gennaio del 2007 e si interrompe quasi diciannove anni dopo: 1.297 partite, un numero impressionante. Per la cronaca, nella partita tra seconde ai Raptors non basta la tripla doppia sfiorata Scottie Barnes (23-11-9) per tenere testa a un Austin Reaves da 44 punti e 10 assist.

Vittoria tiratissima anche per i Philadelphia 76ers, che battono i Golden State Warriors per 99-98. A decidere l’incontro negli ultimi secondi sono il canestro di VJ Edgecombe e la stoppata di Tyrese Maxey (miglior realizzatore con 35 punti) su De’Anthony Melton, dopo che i Warriors, grazie all’apporto della panchina (ben 67 punti) erano anche riusciti a portarsi in vantaggio nell’ultimo quarto dopo essersi ritrovati sotto per 56-34 all’intervallo. Quello di Philadelphia è stato anche l’unico successo casalingo della serata, visto che poi sono arrivate soltanto vittorie esterne. A partire da quella straripante dei Boston Celtics per 146-101 sul campo dei Washington Wizards trascinati da 30 punti (7 rimbalzi e 9 assist) di Derrick White.

Serve, invece, un quarto quarto da urlo agli Utah Jazz per avere la meglio sui Brooklyn Nets e trovare la terza vittoria nelle ultime quattro. 110-123 il risultato finale, con Lauri Markkanen (30 punti e 8 rimbalzi) e Keyonte George (29 punti e 10 assist) grandi protagonisti nella rimonta, dopo aver toccato anche -15 nel punteggio. Infine ecco il quarto successo consecutivo per i Minnesota Timberwolves, che anche in questo caso hanno bisogno dello strappo nell’ultimo quarto per imporre la ventesima sconfitta stagionale ai New Orleans Pelicans (per 125-116).

– Foto IPA Agency –

