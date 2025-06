In macchina con 13 chili di hashish, arrestato un 21enne di Roma

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato in flagranza di reato un romano di 21 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. Durante un controllo in via Casilina, i militari hanno individuato un’auto con a bordo un uomo in atteggiamento sospetto.

Approfondite le verifiche, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno della vettura 132 panetti di hashish, per un peso complessivo di 13 chili e 450 euro in contanti. Da una perquisizione estesa anche presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti ulteriori 450 euro in contanti, ritenuti provento di pregressa attività illecita. Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, i carabinieri lo hanno arrestato e accompagnato presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio dove il gip presso il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, con la misura degli arresti domiciliari.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

