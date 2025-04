In Germania raggiunto l’accordo di coalizione, Merz “Siamo tornati”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – E’ stato raggiunto un accordo per la formazione della nuova coalizione di governo in Germania. Il documento è stato concordato tra Unione cristiano democratica (Cdu), Unione cristiano sociale (Csu) e Partito socialdemocratico (Spd).

Il cancelliere designato, il leader della Cdu Friedrich Merz, ha illustrato in una conferenza stampa a Berlino i punti principali del testo che dovrà ora essere approvato dai membri di Cdu-Csu e Spd. Secondo Merz, il nuovo governo potrebbe essere formato “pochi giorni dopo” il 28 aprile, data in cui i cristiano democratici terranno una riunione di partito e i delegati si pronunceranno sull’accordo di coalizione. L’Spd, contemporaneamente, terrà un referendum per i suoi membri. Dopo che le parti avranno formalmente approvato l’accordo, “potremo metterci al lavoro con un nuovo governo federale all’inizio di maggio”, ha detto Merz ai giornalisti. Il piano illustrato per i prossimi 4 anni è stato definito da Merz “solido” e capace di far compiere dei passi avanti al Paese dopo un periodo di difficoltà.

La futura coalizione, secondo Merz, lavorerà proprio per rafforzare la stabilità del Paese e ridare slancio alla sua economia. “L’Europa può contare sulla Germania”, ha sottolineato il cancelliere in pectore che ha voluto anche lanciare un messaggio al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Un messaggio chiave per Donald Trump è che la Germania è tornata sulla buona strada”, ha detto Merz rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo davanti a noi un piano forte con cui possiamo far progredire insieme il nostro Paese. Questo accordo di coalizione è un segnale forte per i cittadini e un segnale chiaro per i nostri partner e alleati europei”, ha infine sottolineato.

