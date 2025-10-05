PARIGI (ITALPRESS) – Nasce il governo francese guidato da Sebastien Lecornu. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha nominato 18 ministri.

Le principali novità sono Roland Lescure all’Economia e Bruno Le Maire alle Forze Armate.

Tra le conferme, quella di Bruno Retailleau al ministero dell’Interno, Gerald Darmanin al ministero della Giustizia, Annie Genevard al ministero dell’Agricoltura, Catherine Vautrin al ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà, Rachida Dati al ministero della Cultura e Jean-Noel Barrot al ministero per l’Europa e gli Affari Esteri.

