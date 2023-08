ROMA (ITALPRESS) – Come era facilmente prevedibile, anche per il Rally di Finlandia che questa sera vivrà la sua prima prova speciale, i piloti hanno fatto scorta di gomme morbide, optando per il massimo possibile, ovvero 28. Del resto, come ribadiscono le analisi degli ingegneri Pirelli dopo le ricognizioni, l’edizione 2023 del Rally di Finlandia si conferma più che mai una gara da gomme morbide, con fondi stradali veloci ma con scarso grip, resi ancora più scivolosi dall’umidità e dalle condizioni meteo.

Gli sterrati saranno generalmente umidi se non del tutto bagnati in tutte le giornate del fine settimana, in particolare al sabato che si annuncia oltre che la più lunga anche la più dura dell’intero rally, in particolare nei secondi passaggi. Oltre che affrontare i lunghissimi salti, caratteristici della Finlandia, le Scorpion Soft, ancora una volta, avranno il difficile compito di generare grip in maniera costante nelle 2 tipologie di superficie che i piloti si troveranno ad affrontare durante la gara, cioè, medium gravel e soft gravel.

Questi, in sintesi, i dati principali. Temperature ambientali: abbastanza contenute le oscillazioni, con una minima di 15 gradi a una massima di 22. Temperature al suolo: generalmente più alte di quelle ambientali, comprese tra 19 e 23 gradi, con la massima prevista per la Myhinpaa 2 di venerdì (SS 8). Condizioni della superficie: lo scarso grip tipico dei fondi finlandesi viene complicato dall umidità particolarmente elevata al sabato, con punte del 100%; sono previsti anche fondi bagnati sia al sabato sia alla domenica (Vekkula e Moksi in particolare). Tipologie di superficie: si va dal gravel medio a quello morbido, con prevalenza del primo. Abrasività della superficie: generalmente scarsa; il fondo si presenta prevalentemente morbido a discapito del grip. Livello del grip: generalmente medio e medio basso. Il massimo è nella prova di Lankamaa. Rischio danni alle gomme: nella classificazione degli ingegneri Pirelli, che adotta una scala da 1 a 5, il Rally di Finlandia ottiene un rating di 2,5, pari a quello dell’Estonia. Tyre stress e wear: le prove più impegnative sono Myhinpaa e Vastila, che presentano livelli abbastanza alti sia di consumo che di fatica per le coperture. Sezione più impegnativa: la 6, ovvero i secondi passaggi di sabato pomeriggio. Prove speciali più impegnative: il rating della maggior parte delle prove è medio (3/5) a causa di una combinazione di fattori, che vanno dalla velocità dei percorsi alla tipologia dei fondi. La più impegnativa è ancora una volta la Myhinpaa, soprattutto al secondo passaggio.

– foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

