BARI (ITALPRESS) – Dal podcast in classe all’apprendimento attraverso l’Intelligenza artificiale, dalla cyber security negli Its alla pratica sportiva giovanile, ma anche aule immersive, laboratori per la realtà virtuale e metodologie innovative per le materie Stem. Sono solo alcuni degli argomenti trattati nella seconda giornata di Didacta edizione Puglia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, in Fiera del Levante sino a venerdì 18 ottobre. Luogo d’incontro per tutti i livelli di istruzione e formazione, Didacta prevede un ricco cartellone di workshop, seminari e incontri che si svolgono in tre giorni, dedicati alla formazione dei docenti di ogni ordine e grado e per l’aggiornamento di tutti i professionisti del comparto scuola con 170 eventi relativi al programma scientifico e oltre mille calendarizzati da parte delle oltre 150 aziende ed enti partecipanti.

“Uno dei percorsi intrapresi da Nuova Fiera del Levante è lavorare, oltre che sulle fiere specializzate che stimolino il commercio, sul creare contenuti formativi e informativi che affianchino l’attività fieristica – ha spiegato il presidente Gaetano Frulli -. Ci siamo dedicati subito con entusiasmo a Didacta Puglia, perchè ritengo che con le adeguate competenze, con le strutture adatte, questo tipo di attività possa avere un grande successo anche nella nostra regione”.

A questa importante manifestazione incentrata sul mondo della didattica, organizzata da Firenze Fiera e fortemente voluta da Nuova Fiera del Levante assieme alla Regione Puglia, sono stati dedicati oltre 12mila metri quadrati di spazi, riaprendo al pubblico alcune aree del quartiere fieristico che, riqualificate dopo l’emergenza covid, sono ritornate in possesso di Nuova Fiera del Levante.

Solo nella giornata di giovedì 17 ottobre si sono tenuti ben 64 eventi, che si vanno a sommare ai 57 del giorno prima e ai 49 di quello seguente, che affrontano diverse tematiche: dai vari utilizzi e aspetti dell’Intelligenza artificiale alle materie Stem, dal metaverso all’insegnamento attraverso la Gamification (e alle ormai celebri Escape Room). Ma non mancano nemmeno le aule immersive con appuntamenti incentrati su arte e musica e diversi laboratori che approfondiscono temi come l’educazione affettiva, le competenze multilinguistiche nell’era digitale, l’uso della realtà virtuale e di quella aumentata per imparare divertendosi e quelli sulle problematiche legate alle difficoltà e ai disturbi dell’apprendimento nell’adolescenza.

Questa mole di attività si inquadra in un periodo intenso per Nuova Fiera del Levante, impegnata su più fronti, tra cui l’evento Megamark di sabato 19 ottobre, l’organizzazione di Luv, la fiera dell’uva da tavola in programma dal 22 al 24 ottobre, la conferenza di presentazione della terza edizione di Smart Building Levante.

«Uno dei principali obiettivi del nostro lavoro è far vivere il quartiere fieristico tutto l’anno. – ha affermato il presidente Frulli – Ci stiamo riuscendo, utilizzando anche gli spazi tornati da poco in nostra gestione da parte della Regione Puglia. La sinergia con l’Ente Fiera, inoltre, ci stimola maggiormente a guardare al futuro pensandoci come un hub moderno che possa ospitare qualsiasi tipo di evento”.

