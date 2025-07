In Emilia-Romagna stanziati 70 milioni per la formazione professionale di 8.000 giovani

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 70,5 milioni di euro per dare la possibilità a oltre 8mila giovani di acquisire una qualifica professionale o un diploma professionale. “Si tratta di misure fondamentali che rappresentano una vera politica di sviluppo in grado di affermare sempre più il diritto alla conoscenza e alle competenze, riducendo così le disuguaglianze culturali, sociali, economiche e territoriali”, hanno spiegato il vicepresidente con delega alla formazione professionale, Vincenzo Colla, e l’assessore regionale alla Scuola, Isabella Conti.

L’offerta del sistema Istruzione e formazione professionale, Iefp, per l’anno scolastico 2025/26 prevede un investimento pubblico complessivo di 70,5 milioni, di cui oltre 59 milioni di risorse europee del Programma Fse+ 2021/2027. Oltre 8.100 le ragazze e i ragazzi emiliano-romagnoli che il 15 settembre 2025 saranno accolti nell’offerta regionale di IeFp, realizzata dagli enti di formazione professionale accreditati. È previsto un investimento per contrastare il fenomeno dei Neet: un’offerta di percorsi della durata di 990 ore che programmati e approvati in corso d’anno permette di corrispondere in modo tempestivo alla domanda dei giovani che possono rientrare in formazione anche attraverso il contratto di apprendistato di primo livello.

