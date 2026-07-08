La Camera approva il ddl delega al Governo in materia di politiche giovanili, Abodi: “Compiamo un passo storico”

ROMA (ITALPRESS) – L‘Aula della Camera ha approvato il ddl delega al Governo con le disposizioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale. I voti favorevoli sono stati 139, gli astenuti 114.

È stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il disegno di legge contenente disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che per la prima volta, negli 80 anni della storia della nostra Repubblica, contiene una disciplina nazionale per le politiche in favore delle giovani generazioni, oltre a una revisione complessiva della materia.

“Con l’approvazione in prima lettura di questa legge delega compiamo un passo storico perché per la prima volta l’Italia si dota di un quadro organico per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. È il risultato di un proficuo lavoro durato tre anni, basato su ascolto, dialogo e collaborazione con il Parlamento, ma anche con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che mai in passato si era riunita con il Governo sistematicamente per affrontare questi temi, così come con gli enti locali e le rappresentanze del mondo giovanile”, dichiara il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“Vogliamo costruire politiche che non parlino ai giovani come “futuro”, ma che rispondano ai loro bisogni nel presente, rafforzando strumenti come il Servizio civile universale, la Carta Giovani Nazionale e l’Osservatorio nazionale permanente, fondamentale strumento interdisciplinare e di coordinamento, per offrire loro e promuovere al meglio opportunità concrete, misurabili e capaci di generare fiducia e speranza – prosegue -. Ringrazio, dunque, il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera Fontana, il Presidente della XII Commissione Camera, l’on. Cappellacci, i deputati della XII Commissione, il relatore alla Camera, on. Ciocchetti, gli uffici della Commissioni e per i Rapporti con il Parlamento, e tutti i deputati di maggioranza e di opposizione che hanno contribuito al dibattito e all’approvazione di questo disegno di legge”.

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