CATANZARO (ITALPRESS) – Sono 166 i nuovi positivi al coronavirus in Calabria, dato che porta il totale dei casi a 3.611. E’ quanto riporta il bollettino regionale sulla pandemia. Il numero dei tamponi effettuati tocca oggi il numero di 254.634, con un incremento di 3.346 mentre i casi attivi attualmente sono 1.849. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 91, Catanzaro 10, Crotone 14, Vibo Valentia 2, Reggio Calabria 49. Non si registrano deceduti. Per quanto riguarda il dato dei ricoverati sono 100, 10 in terapia intensiva (+1). Sono 12 i guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, crescono di 153 gli isolati a domicilio.

