POTENZA (ITALPRESS) – “Con la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzativi delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e del deposito oli la Direzione dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia ha concluso l’iter per la realizzazione dell’identità digitale predisponendo una nuova piattaforma per l’inoltro delle istanze”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilica, Cosimo Latronico. “La piattaforma consente di inoltrare on line le istanze relative ai procedimenti che saranno digitalizzati, ampliando l’offerta dei servizi predisposti per i cittadini, i professionisti e le imprese che potranno così presentare e gestire le domande in modalità completamente digitalizzata”.

“La realizzazione della piattaforma è un passo importante verso la semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzato al controllo ‘step by step ‘ in tempo reale – ha aggiunto Latronico – in modo da avere un quadro sempre aggiornato sulle fonti energetiche e sui depositi oli presenti sul territorio della Regione Basilicata. Il passo successivo sarà quello di collegare la piattaforma con il servizio cartografico della regione in modo da definire in maniera inequivocabile la georeferenziazione di tutti gli impianti in autorizzazione presenti in Regione”. Si precisa che fino al 30 giugno l’inoltro delle domande avverrà in modalità binaria (ovvero tramite pec al protocollo dell’Ufficio Energia e piattaforma digitale); a far data dal 1° luglio l’inoltro sarà consentito esclusivamente attraverso la piattaforma digitale.

– Foto: ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).