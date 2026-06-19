ANTONY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Iniziano le gare a squadre e l’Italia dà spettacolo ai Campionati Europei Assoluti di Antony 2026: la squadra azzurra di spada maschile si laurea campione d’Europa, battendo in finale la Francia padrona di casa, con Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli, ma luccica anche il bronzo del team di sciabola femminile griffato da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, grazie al successo sull’Ungheria nella finale per il terzo posto. Due medaglie pesantissime per la spedizione guidata dal Presidente federale Luigi Mazzone e dal Capo delegazione Francesco Montini, con il secondo oro in quattro giorni e un’enorme iniezione d’entusiasmo in vista delle due giornate conclusive. L’Italia della spada maschile è campione d’Europa con le firme di Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli. Gli spadisti azzurri hanno esordito negli ottavi di finale contro la Svezia, superandola per 45-30 in un match condotto con grande autorità. E allo stesso modo, tirando da squadra, i ragazzi del Commissario tecnico Diego Confalonieri, affiancato in panchina dal maestro Alfredo Rota, nei quarti si sono imposti 45-33 sulla Polonia. E non si sono fermati qui. Con una prestazione impeccabile, l’Italia in semifinale ha battuto anche la Svizzera, travolta con il punteggio di 45-28. Un assalto a senso unico che ha proiettato gli spadisti italiani all’ultimo atto della competizione, dove hanno sfidato la Francia padrona di casa. Ai transalpini non è bastato il sostegno del pubblico di Antony: con un match perfetto, infatti, Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli hanno preso fin dall’alba dell’assalto il comando del punteggio, senza lasciare mai agli avversari spiragli di rimonta. Il verdetto di 45-30 è specchio fedele di un’impresa che fa storia, in Francia e contro la Francia, così l’Italia della spada maschile sale per la quinta volta a sedersi sul trono d’Europa (come a Vienna 1931, Budapest 1933, Bolzano 1999 e ad Antalya 2022). La festa azzurra non finisce qui, nel venerdì di Antony. L’Italia della sciabola femminile, infatti, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con le firme di Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, un quartetto giovanissimo e protagonista di una gara da applausi. La squadra del CT Andrea Aquili, affiancato in pedana dal maestro Alberto Pellegrini, negli ottavi ha debuttato superando con un netto 45-21 la Romania. Nei quarti di finale è stata sfida punto a punto contro la Polonia: le azzurre sono state bravissime nei momenti decisivi, prima a superare una fase difficile e poi a imporsi con il punteggio di 45-43. Anche in semifinale, contro la corazzata Francia, padrona di casa e squadra campione del mondo in carica, l’Italia ha disputato un ottimo match, lottando a testa altissima, stoccata su stoccata, e cedendo 45-38. Il punto esclamativo è arrivato nel match per il bronzo contro l’Ungheria: in rimonta, con compattezza e tanta voglia di vincere, Michela Battiston, Manuela Spica, Mariella Viale e Claudia Rotili sono riuscite a superare le magiare 45-34, conquistando un podio di grandissimo valore.

“Siamo un gruppo unito, che si aiuta nelle difficoltà, e questa medaglia è il premio all’enorme lavoro che stiamo facendo con il CT Andrea Aquili e tutto lo staff”, il commento delle sciabolatrici azzurre. Domani, nella quinta giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, il programma delle gare a squadre prosegue con le prove di fioretto femminile e sciabola maschile. Per l’Italia del Commissario tecnico Simone Vanni saranno in pedana le fiorettiste Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto, esordio nei quarti di finale contro la vincente di Romania-Polonia. Il team degli sciabolatori, guidato dal CT Andrea Terenzio, si schiererà invece con Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre e debutterà negli ottavi affrontando l’Azerbaijan.

Dalle ore 17.00 le finali per il bronzo e per l’oro saranno trasmesse in diretta televisiva su RAI Sport ed Eurosport; durante l’intera giornata costanti aggiornamenti e voci dei protagonisti su SKY Sport 24.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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