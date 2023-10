TRENTO (ITALPRESS) – Il governatore altoatesino Arno Kompatscher e la sua Svp perdono consensi ma restano in testa. Secondo il dato definitivo dello scrutinio, la Volkspartei scende al 34,5% (-7,4%) e a 13 consiglieri (15). La seconda e la terza forza in consiglio provinciale sono il Team K (11,1%) e la Süd-Tiroler Freiheit (10,9%), entrambi con 4 consiglieri. Seguono i Verdi (9%, 3 consiglieri), mentre Fdi diventa la prima forza di lingua italiana con il 6% dei consensi e 2 consiglieri. Il partner di coalizione della Svp, la Lega, scende al 3%. Entra in consiglio provinciale la lista dell’ex comandante degli Schützen, Jürgen Wirth Anderlan. Il Pd è stabile con un consigliere e il 3,5% dei voti (-0,3%). Sotto l’1% e lontani dall’ingresso in consiglio il M5s (0,7%) e Forza Italia (0,6%).

Nella giornata di ieri, gli elettori delle province autonome di Trento e Bolzano sono andati alle urne per il rinnovo dei consigli provinciali (e in Trentino anche del presidente). I risultati delle due consultazioni sommati porteranno alla formazione del consiglio regionale del Trentino Alto Adige. L’affluenza è stata in calo in entrambe le province. In Alto Adige si è attestata al momento della chiusura dei seggi al 71,5%. Nel 2018 il 73,9% degli altoatesini si recò alle urne. In Trentino l’affluenza rispetto al 2018 scende dal 64,05 al 58,39%.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS)

