VENEZIA (ITALPRESS) – Avviare un canale stabile di collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (CCIS) per accompagnare imprese, start-up, Reti Innovative Regionali e progetti di sviluppo verso il mercato elvetico. È questo l’obiettivo dell‘incontro svoltosi oggi a Palazzo Balbi tra l’assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive della Regione del Veneto Massimo Bitonci e il vicepresidente della CCIS Claudio Bozzo.

“Vogliamo mettere le aziende nelle condizioni di muoversi meglio e più velocemente in un contesto competitivo come quello svizzero. Servono contatti affidabili, conoscenza delle regole del mercato e un supporto operativo che trasformi l’interesse in opportunità concrete”, ha dichiarato Bitonci. Nel corso del confronto è stato evidenziato il ruolo strategico della CCIS che, con sedi a Zurigo, Ginevra e Lugano, offre servizi di consulenza e assistenza alle imprese interessate a sviluppare relazioni economiche con la Svizzera. Un contributo che può rafforzare in modo significativo le politiche regionali di internazionalizzazione.

“In questa direzione, la CCIS può essere un partner strategico per costruire iniziative mirate, dal primo orientamento fino alla ricerca di interlocutori industriali e commerciali, passando per la consulenza e l’individuazione di investitori. Un partenariato stabile ci consente di rafforzare le politiche di internazionalizzazione del sistema Veneto, valorizzando competenze, filiere e innovazione sui mercati esteri”, ha aggiunto Bitonci. Particolare attenzione è stata riservata alle Reti Innovative Regionali, per le quali si ipotizzano percorsi dedicati in grado di facilitare l’ingresso nel mercato elvetico e favorire collaborazioni con partner locali. “Il nostro obiettivo è far conoscere le realtà imprenditoriali venete attive nei settori più diversi, dall’aerospazio all’agroalimentare, dallo sport all’innovazione, e intercettare domanda e investimenti attraverso una regia efficace, creando occasioni di partenariato industriale, tecnologico e commerciale”, ha concluso l’assessore.

Nel corso dell’incontro, il vicepresidente della CCIS Claudio Bozzo ha illustrato le iniziative già avviate con altre Regioni e le attività in programma per il prossimo anno, con un focus specifico sulle giovani realtà imprenditoriali e sulle azioni di networking. Le parti hanno infine concordato di mantenere un’interlocuzione nelle prossime settimane per definire attività congiunte e un piano operativo condiviso, con l’obiettivo di rendere continuativo il supporto all’internazionalizzazione delle imprese venete e consolidare una rete di relazioni strategiche per lo sviluppo di progetti e opportunità di crescita in Svizzera.

