Impresa di Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico nei 3000 metri del pattinaggio di velocità

MILANO (ITALPRESS) – Nel giorno del suo 35° compleanno, Francesca Lollobrigida si fa il miglior regalo possibile: è medaglia d’oro per l’atleta azzurra, che regala il primo trionfo al pattinaggio di velocità al femminile nei Giochi Olimpici invernali. I 3000 metri sono un crescendo d’emozioni per l’azzurra, che blinda la vittoria con un rush finale semplicemente sensazionale. Lollobrigida è oro col tempo di 3.54.28, nuovo record olimpico e italiano, e le ultime due batterie non fanno altro che certificare il suo successo: argento alla norvegese Ragne Wiklund (+2.26), bronzo alla canadese Valerie Maltais (+2.65).

“Mi sono costruita questo successo con fatica negli ultimi anni. Mio figlio è sempre stato al mio fianco: non è stato facile. La parte più dura è stata quando ho smesso di allattare e l’ho lasciato al nido. Oggi vederlo sugli spalti è stato unico: essere mamma-atleta e vincere davanti a proprio figlio è il massimo. Io non ho voluto scegliere fra il fare la mamma e il dedicarmi allo sport. Mi sono presa una pausa, poi sono ripartita subito per il raduno”. Così Francesca Lollobrigida, ai microfoni di Sky Sport, dopo l’oro vinto. Commovente l’abbraccio tra la campionessa di Frascati, dell’Aeronautica Militare, e il figlio Tommaso, di due anni e mezzo, dopo il successo odierno.

MATTARELLA CHIAMA BUONFIGLIO “A LOLLOBRIGIDA I MIEI COMPLIMENTI”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al Presidente del Coni Luciano Buonfiglio per complimentarsi dopo la medaglia d’oro conquistata dalla pattinatrice di velocità Francesca Lollobrigida nei 3.000 metri. “Ho seguito la gara – ha detto Mattarella a Buonfiglio – rallegramenti e felicitazioni. Le avevo parlato giovedì a pranzo al Villaggio Olimpico e l’avevo sentita molto carica. La prego di farle giungere i miei più vivi complimenti, da estendere ai tecnici e alle federazioni e agli altri atleti azzurri che hanno vinto medaglie oggi”.

MELONI “COMPLIMENTI A LOLLOBRIGIDA, STRAORDINARIO ORO OLIMPICO”

“Complimenti a Francesca Lollobrigida per uno straordinario oro olimpico, il primo per l’Italia, conquistato con un record olimpico nel giorno del suo compleanno”. Così, su X, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

BUONFIGLIO “GRANDE EMOZIONE”

“È l’Olimpiade delle prime volte, è una grande emozione e mi viene da piangere. Non so se ci rendiamo conto di ciò che sta succedendo. FISI e FISG sono due Federazioni con presidenti, staff tecnici, logistici, sanitari e di preparazione olimpica che non hanno lasciato niente al caso e che meritano questo successo e l’applauso di tutta l’Italia e del mondo sportivo italiano. Il protocollo dell’istituto di medicina e scienza dello sport sulle atlete in maternità è un invito a tutte le atlete perché facciano tanti figli ed è un invito al Governo italiano per dare i giusti supporti alle nostre ragazze per continuare a dedicarsi alla loro attività ed essere protagoniste di successo”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. La stessa Franesca Lollobrigida, fresca medaglia d’oro a Milano-Cortina, si definisce “mamma atleta”.

