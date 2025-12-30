Impresa Cleveland contro San Antonio, infortunio al ginocchio per Jokic

ROMA (ITALPRESS) – I Cleveland Cavaliers battono un colpo: nella notte Nba, arriva una bella vittoria esterna sul campo di una delle squadre più in forma del momento, i San Antonio Spurs. Decisiva la rimonta nel secondo tempo, e in particolare nell’ultimo quarto, dominato grazie a un parziale di 23-37; 101-113, invece, il risultato finale. Jarrett Allen è un fattore decisivo con 27 punti e 10 rimbalzi, mentre agli Spurs, che incappano nel secondo ko di fila, non basta un Victor Wembanyama da 26 punti e 14 rimbalzi.

Ma tra le notizie più importanti, e potenzialmente decisive per il resto della stagione, c’è sicuramente l’infortunio al ginocchio di Nikola Jokic nella partita persa da Denver contro Miami per 147-123. In un contatto fortuito con Spencer Jones poco prima dell’intervallo, il ginocchio sinistro della stella serba sembra andare leggermente in iperestensione: l’entità dell’infortunio non è ancora nota, ma Jokic non è più rientrato in campo. E gli Heat ne hanno approfittato alla grande dominando in lungo e in largo con 25 punti di Norman Powell ma anche i 22 e i 20 di, rispettivamente, Nikola Jovic e Jaime Jaquez Jr dalla panchina. Poco spazio per Simone Fontecchio: appena 3 minuti in campo, sufficienti per mettere a referto tre punti, tutti dalla lunetta, mancando poi il bersaglio dall’arco.

I Milwaukee Bucks vincono la seconda partita consecutiva dal ritorno di Giannis Antetokounmpo (24 punti in 25′ giocati) battendo per 113-123 i Charlotte Hornets; vittorie in trasferta anche per i Phoenix Suns (101-115 contro i Washington Wizards), i Golden State Warrios (107-120 sul campo dei Brooklyn Nets) e i Minnesota Timberwolves (101-136 contro i Chicago Bulls), così come per i New York Knicks, che battono per 125-130 i New Orleans Pelicans, a cui non basta un ritrovato Zion Williamson da 32 punti.

Vincono tra le mura amiche, invece, gli Oklahoma City Thunder, che ritrovano uno Shai Gilgeous-Alexander finalmente convincente (39-6-6) nel 140-129 rifilato agli Atlanta Hawks. I Toronto Raptors la spuntano di misura sugli Orlando Magic (107-106), mentre ai Portland Trail Blazers serve il sorpasso nell’ultimo minuto per battere 125-122 i Dallas Mavericks; infine, vincono in casa anche gli Houston Rockets, che superano 126-119 gli Indiana Pacers con 30 punti di Kevin Durant.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).