BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo in contatto con le autorità italiane. Secondo le nostre informazioni, la legislazione nazionale italiana si applicherebbe a questi centri, come è stato finora per l’asilo. In linea di principio, ciò è conforme al diritto dell’Unione Europea. Continueremo a monitorare l’attuazione del protocollo nella sua nuova versione”. Lo ha affermato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari interni, Markus Lammert, nel briefing con la stampa a Bruxelles, in merito alla conversione dei centri per migranti in Albania in Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).