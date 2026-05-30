Caro energia, Fitto “Dibattito sui Fondi di coesione singolare, c’è solo in Italia”

LECCE (ITALPRESS) – “Avete letto la lettera? Non l’ha letta nessuno semplicemente perché la lettera ai presidenti di Regione deve ancora arrivare, però abbiamo questo dibattito. Mi sembra abbastanza singolare la vicenda, e’ l’unico Paese in Europa dove c’è questa discussione, negli altri non c’è”. Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e le Riforme, a margine del Festival dell’Energia in corso a Lecce. “Io ho mandato la lettera a 27 ministri e nelle prossime ore arriverà ai presidenti di Regione, l’unico Paese dove si discute in questo modo e’ l’Italia, mi sembra sia una anomalia”.

“La lettera deve ancora arrivare ed è una opportunità che diamo, creando le condizioni per adeguare gli attuali programmi di Coesione. Noi non stiamo spostando nessuna risorsa, stiamo dando una opportunità alle Regioni che sono responsabili dei programmi e ai governi che sono responsabili di altri programmi”. “Abbiamo appena concluso una revisione dove le Regioni e i governi hanno partecipato con lo stesso metodo senza che questo comportano alcuna polemica. Infine, leggendo alcune dichiarazioni sembra come se noi stessimo spostando le risorse – prosegue -, noi diamo una opportunità a Regioni e Stati membri di poterle rimodulare. E’ su base volontaria, si può fare e si può decidere di non fare. Ogni Regione può ritenere di corretta la scelta dell’attuale programma”.

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