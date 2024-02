LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Nel 2023 la Tunisia ha intercettato più di 75.000 migranti illegali mentre tentavano di entrare in Europa attraverso la rotta del Mar Mediterraneo verso l’Italia. Si tratta di più del doppio del numero registrato nel 2022 in cui più di 35.000 immigrati privi di documenti erano arrestati mentre navigavano verso l’Italia al largo delle coste tunisine, afferma il rapporto, citando il portavoce della Guardia nazionale tunisina Houcemeddine Jbabli. Nel frattempo, la polizia italiana ha arrestato 12 presunti trafficanti di esseri umani con l’accusa di aver organizzato trasferimenti ad alta velocità di almeno 73 migranti illegali dalla Tunisia all’Europa. Piloti esperti hanno gestito la traversata in motoscafo dalla Tunisia a Marsala in Sicilia tra giugno e settembre dello scorso anno. I trafficanti trasferivano gruppi relativamente piccoli fino a 20 persone in ciascuno dei quattro viaggi, addebitando tariffe fino a 6.000 euro a persona. Sei tunisini e sei italiani sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dall’Europol e dall’unità di polizia antimafia italiana. Gli inquirenti hanno identificato come capo dell’organizzazione dedita alla tratta un ex agente di polizia tunisino. Negli ultimi mesi, la sicurezza tunisina ha intensificato la repressione delle ondate di immigrazione clandestina destinate all’isola italiana di Lampedusa, estendendo operazioni rilevanti dalla provincia sud-orientale di Sfax ad altre province.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma