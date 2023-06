MILANO (ITALPRESS) – illimity ha sottoscritto i contratti di dettaglio in esecuzione degli impegni vincolanti assunti con il Gruppo Engineering, con cui sono confermate le intese già comunicate il 18 aprile scorso. La firma dei contratti definitivi sancisce la partnership industriale di lungo periodo tra illimity e il Gruppo Engineering avente ad oggetto la piattaforma tecnologica sviluppata dalla banca. L’accordo costituisce il naturale percorso di evoluzione di una collaborazione che vede la piattaforma illimity riconosciuta come una delle maggiormente innovative, completamente digitali, modulari e “cloud native” oggi presenti sul mercato, grazie anche al contributo di Engineering nel corso del tempo; offre all’intero mercato soluzioni a stato dell’arte disegnate per operatori anche di rilevanti dimensioni interessati a soluzioni native digitali ed utilizzabili sin dall’immediato in modo proprietario, licensing o “as a service” in segmenti ad alto potenziale; pone le premesse per un rapporto di lunga durata che offra ad illimity soluzioni, competenze di eccellenza e struttura industriale per competere in un settore in cui la capacità di “gestire” il digitale è centrale; arricchisce il portafoglio di offerta Engineering con soluzioni evolute di digital banking nei segmenti dello small business, del retail banking e nella gestione completa di portafogli di Npl o Unlikely to pay loans. L’accordo prevede un corrispettivo per illimity di 55,5 milioni, che sarà contabilizzato dalla banca nel secondo trimestre 2023 e versato in tranches nel periodo 2023-2026, a cui potranno aggiungersi ulteriori complessivi 4,5 milioni nel periodo 2024-2032 a fronte degli aggiornamenti successivi della piattaforma messi a disposizione da illimity che il Gruppo Engineering ha la facoltà di acquisire. L’accordo prevede inoltre il pagamento dal Gruppo Engineering a illimity di una struttura predeterminata di royalties sui risultati che saranno realizzati attraverso l’offerta ad altri operatori della piattaforma nonchè l’esclusiva per Engineering nella commercializzazione per il periodo 2023-2032, periodo che potrà essere ulteriormente esteso. Con la definizione dei contratti di dettaglio è stato sottoscritto anche un accordo di assistenza per servizi professionali erogati dal Gruppo Engineering a favore di illimity, di società del Gruppo illimity o, in generale, dell’ecosistema illimity, per 15,6 milioni l’anno (oltre Iva) garantiti per il periodo 2023-2032; questi rappresentano una parte degli investimenti e spese per fornitura di servizi informatici già pianificati dalla Banca nei prossimi anni, e in parte già ricomprendono servizi forniti da società del Gruppo Engineering.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa illimity-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]