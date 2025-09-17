Il Volo annuncia il ritorno Live nei Palasport 2026

MILANO (ITALPRESS) – Il Volo ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno Live nei Palasport 2026 (prodotto da Friends & Partners), cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani; il trio partirà il 7 dicembre 2026 da Milano all’Unipol Forum, e proseguirà il 12 dicembre a Firenze al Nelson Mandela Forum, il 17 dicembre a Roma al Palazzo dello Sport, il 19 dicembre a Torino all’Inalpi Arena, e concluderà il tour il 20 dicembre a Bologna all’Unipol Arena.

Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle straordinarie performance di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che chiuderanno l’anno con una serie di appuntamenti all’insegna della tradizione musicale italiana.

