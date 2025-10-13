Il Trofeo Suzuki-Torboli va al Circolo Fraglia Vela Riva

ROMA (ITALPRESS) – Respiro internazionale per l’edizione 2025 del Trofeo Suzuki-Torboli Fraglia Vela Riva. A pochi giorni dal rinnovo della collaborazione tra Suzuki Italia (partner ufficiale che ha motorizzato la flotta mezzi del Circolo) e Fraglia Vela Riva, una partnership attiva ormai da due anni e fondata sulla condivisione di valori legati alla sostenibilità, alla tecnologia e alla promozione dello sport, la manifestazione ha registrato la partecipazione di oltre 170 atleti in rappresentanza di più di dieci Nazioni.

A imporsi nella classifica generale è stato l’olandese Nicholas Koekkoek, autore di tre vittorie di prova e protagonista di una prestazione che gli ha consentito di distaccare di ben 21 punti il secondo classificato, l’italiano Matteo Ravaioli (Circolo Velico Ravennate). Il podio della categoria Juniores – articolata in flotte Gold e Silver per il numero di partecipanti – è stato completato dall’ucraina Ahnieshka Madonich, che si è distinta anche come migliore atleta femminile della manifestazione. Tra i giovanissimi Cadetti, presenti in trentacinque, i primi due gradini del podio sono andati ai francesi Adrien Cuinet e Greta Albarian, seconda assoluta e migliore tra le ragazze davanti a Vittoria Pagani, cui è andata la terza piazza overall.

Il Trofeo Suzuki – Ezio Torboli, per regolamento assegnato al circolo che, sommando i risultati dei due migliori Juniores e dei due migliori Cadetti, ha ottenuto il punteggio complessivo più basso, è stato assegnato al team di Fraglia Vela Riva che ha fatto valere i risultati di Hidde Wismeijer (6° J), Luciano Watts (10° J), Andrea Radaelli (4° C) e Martino Bertani (7° C). “Chiudere una regata con il completamento del programma è sempre motivo di soddisfazione: sono state tre giornate intense, durante le quali i giovani partecipanti hanno avuto modo di regatare sia con il Peter fresco che con l’Ora, dando vita a prove molto divertenti e competitive. Siamo orgogliosi di aver conquistato il Trofeo Suzuki, che rappresenta un riconoscimento della sinergia tra il brand e il nostro circolo, basata su valori condivisi come impegno, sostenibilità e valorizzazione dei giovani talenti. Modo migliore per celebrare il rinnovo della partnership con Suzuki proprio non poteva esserci” ha commentato Andrea Camin, presidente di Fraglia Vela Riva.

“Siamo orgogliosi di aver affiancato, anche quest’anno, Fraglia Vela Riva nella realizzazione di un evento di altissimo livello tecnico e organizzativo, che ha saputo richiamare atleti da tutto il mondo, confermando il carattere internazionale della manifestazione – ha dichiarato il direttore divisione Moto e Marine di Suzuki, Paolo Ilariuzzi – Il nostro impegno come partner per la motorizzazione della flotta mezzi si fonda su valori condivisi: attenzione per l’ambiente, innovazione tecnologica e promozione dello sport giovanile. La riuscita di questa edizione 2025 rappresenta per noi una conferma della bontà della collaborazione avviata due anni fa, e recentemente rinnovata, con una realtà dinamica e di riferimento come Fraglia Vela Riva”.

