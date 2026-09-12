Home Video News Xinhua Cina: scoperte oltre 500 pitture rupestri sui monti Helan
Cina: scoperte oltre 500 pitture rupestri sui monti Helan
Una nuova campagna di ricognizioni sistematiche ha portato finora alla scoperta di oltre 500 antiche pitture rupestri sui monti Helan, nella Cina nord-occidentale. L'area ospita più di 20.000 opere di questo tipo, realizzate da popolazioni antiche e raffiguranti oltre 100 tipi di elementi naturali, oltre a scene di vita quotidiana. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)