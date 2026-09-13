Home Video News Xinhua Cina: servizi a più alto valore aggiunto e nuove opportunità
Cina: servizi a più alto valore aggiunto e nuove opportunità
Che cosa vendono le aziende alla Fiera internazionale cinese per il commercio dei servizi (CIFTIS) 2026? Non soltanto prodotti, ma anche idee, tecnologie e soluzioni. Più che una vetrina dell'offerta, la fiera mostra come la Cina ampli la propria apertura e promuova uno sviluppo di alta qualità nel commercio dei servizi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)