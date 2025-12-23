ROMA (ITALPRESS) – Il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, esprimerà la vicinanza della famiglia della Difesa alle forze armate con una due giorni in Gibuti, dove trascorrerà il Natale e la vigilia con i militari italiani schierati nella Base Italiana Militare di Supporto (BMIS).

Nel suo video messaggio di auguri di Natale ai militari impegnati in Patria e all’estero, nelle missioni internazionali di pace e stabilità, la senatrice ha sottolineato che pace e sicurezza non sono mai scontate e che il servizio quotidiano delle forze armate nelle missioni diventa sempre più strategico e più importante.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).