PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi ho ricevuto a Palazzo delle Aquile il Generale di Divisione Giovanni Truglio, nuovo comandante del Comando interregionale Culqualber dei Carabinieri. Oltre all’augurio dell’amministrazione comunale e della Città per il recente incarico, l’incontro con il Generale Truglio è stata l’occasione per rinnovare il sentimento di vicinanza dell’amministrazione all’Arma e confermare lo stretto rapporto di collaborazione che il Comune ha instaurato, in particolare, con il Comando provinciale dei carabinieri, guidato dal comandante Giuseppe De Liso”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Foto ufficio stampa Comune di Palermo

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]