Il Presidente Stefani assegna due deleghe alla consigliera regionale Laura Besio

VENEZIA (ITALPRESS) – “Venezia è il capoluogo della nostra regione, il simbolo del Veneto e la capitale mondiale della bellezza. Città unica per la sua conformazione e per la qualità dell’offerta culturale, merita un’attenzione particolare anche da parte dell’amministrazione regionale – annuncia Alberto Stefani, Presidente della Regione del Veneto -. Venezia e la sua laguna affrontano sfide importanti e, in parte, inconsuete: dallo spopolamento, alla necessità di garantire uno sviluppo sostenibile e un turismo rispettoso, alla salvaguardia di un ecosistema meraviglioso, ma fragile. Per vincerle, serve fare sempre di più. Per questo ho deciso di attribuire alla consigliera regionale, Laura Besio, le deleghe alle Specialità territoriali di Venezia e Valorizzazione dell’area industriale di Marghera – conclude -. Il coinvolgimento del Consiglio regionale, anche attraverso l’attribuzione di deleghe specifiche a singoli consiglieri, sta dando buoni frutti e continuerà nel corso dei prossimi mesi, con ulteriori assegnazioni di deleghe”.

– Foto Regione Veneto –

(ITALPRESS).