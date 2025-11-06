Il presidente serbo Vucic incontra Ciriani “Italia partner importante nel percorso europeo”

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato oggi il ministro per i rapporti con il Parlamento italiano, Luca Ciriani, esprimendo gratitudine all’Italia per il sostegno offerto alla Serbia nel suo percorso europeo.

Vucic ha sottolineato su Instagram che l‘incontro con Ciriani è stato molto positivo, con un focus sul ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali basati sulla tradizionale amicizia, sul reciproco rispetto e sulla stretta collaborazione tra i due popoli.

Il presidente serbo ha evidenziato l’importanza dell’Italia come partner economico e ha aggiunto che durante l’incontro sono stati scambiati punti di vista sulle possibilità di rafforzare il dialogo politico e approfondire i legami economici tra i due Paesi.

Vucic ha inoltre espresso la convinzione che i due Paesi continueranno a costruire relazioni solide nell’interesse dei loro cittadini.

– Foto Tanjug –

(ITALPRESS).