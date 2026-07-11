Il Parlamento Europeo approva il nuovo accordo di partenariato con il Messico

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha approvato l’Accordo globale aggiornato (AGA) UE-Messico con 479 voti favorevoli, 119 contrari e 65 astensioni. L’AGA sostituirà l’attuale quadro, in vigore dal 2000, promuovendo nuove opportunità per le imprese, lo sviluppo sostenibile e la lotta alla corruzione. L’Accordo commerciale interinale (AIS), approvato con 474 voti favorevoli, 131 contrari e 60 astensioni, riguarda le parti commerciali dell’AGA di competenza esclusiva dell’UE (come i dazi doganali, la protezione delle innovazioni e dei prodotti tradizionali dell’UE e l’accesso agli appalti pubblici messicani).

Ciò consentirà l’applicazione anticipata dei nuovi accordi commerciali, senza dover attendere la ratifica dell’AGA da parte di tutti gli Stati membri dell’UE. L’accordo commerciale provvisorio scadrà e verrà sostituito dall’AGA una volta che quest’ultimo entrerà pienamente in vigore.

Nella risoluzione che accompagna l’AGA, adottata con 388 voti favorevoli, 161 contrari e 120 astensioni, i deputati sottolineano che, nello scenario più ottimistico, le esportazioni totali di beni e servizi dell’UE potrebbero aumentare del 75%, mentre le imprese europee potrebbero risparmiare fino a 100 milioni di euro all’anno in dazi doganali.

Sottolineano inoltre che l’accordo eliminerebbe quasi tutti i dazi rimanenti, a vantaggio degli agricoltori e degli esportatori agroalimentari dell’UE, dato che i dazi messicani su prodotti come formaggio e carne di maiale raggiungono attualmente il 45%. Accolgono con favore anche la protezione in Messico di 568 indicazioni geografiche UE per prodotti agroalimentari tradizionali, rendendo illegale la vendita di imitazioni di specialità alimentari e bevande regionali tipiche dell’UE.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).