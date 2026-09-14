PALERMO (ITALPRESS) – “Sento una grande responsabilità di lavorare in una squadra affiatata”. Così il nuovo Comandante Provinciale Generale di Brigata di Palermo Piero Sutera, nel corso della sua conferenza stampa di insediamento che si è svolta nei locali del Comando Provinciale.

“Non esistono ricette speciali se non investire ogni energia nel controllo dei territorio e tutte le attività preventive – ha aggiunto -. La presenza deve essere visibile. L’uniforme ti dà sicurezza. È il volto dello Stato che incontri nel momento di difficoltà. L’altro tema è quello investigativo. Molto si è fatto in questi anni. Su questo punto non si può arretrare di un centimetro. Continueremo a lavorare per disarticolare le strutture mafiose e i loro traffici illeciti, aggredendo i loro patrimoni con sequestri e confische. Cercare di evitare infiltrazioni nei circuiti ti economici legali”.

Poi un messaggio: “Non è più importante solo stare dalla parte giusta, ma serve fare anche la cosa giusta – ha sottolineato Sutera -. Anche i cittadini sono delle sentinelle di legalità. Se tutti stiamo dalla stessa parte l’obiettivo è più facilmente raggiungibile. Serve grande attenzione sui giovani. Serve attivare un circuito virtuoso tra tutti. Bisogna dare prospettive e opportunità ai giovani. La criminalità attinge da sacche di povertà e disagio sociale: facendo fronte comune significa andare nella direzione giusta”.

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