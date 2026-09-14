Etna in eruzione, sospese le attività di volo all’aeroporto di Catania sino alle ore 22

CATANIA (ITALPRESS) – Si allunga lo stop ai voli all’aeroporto di Catania a causa dell’Etna. La SAC, società di gestione dello scalo etneo, ha comunicato che l’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti in quota hanno imposto la chiusura dello spazio aereo relativo ai settori C1 e B3. Tutte le attività di volo, sia in arrivo che in partenza, resteranno sospese fino alle 22:00 di oggi, 14 settembre.

La società invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree interessate. Nuovi aggiornamenti sull’operatività dello scalo verranno forniti nelle prossime ore.

-Foto IPA Agency-

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