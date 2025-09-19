Il messinese Costantino Di Nicolò confermato alla presidenza nazionale di CNA editoria

PALERMO (ITALPRESS) – La CNA Sicilia esprime le “più vive congratulazioni” a Costantino Di Nicolò per la riconferma, all’unanimità, alla Presidenza Nazionale di CNA Editoria. L’editore messinese è stato confermato nel corso dell’assemblea elettiva tenutasi a Roma, “un riconoscimento prestigioso per l’intera Sicilia e per il suo comparto editoriale”, si legge in una nota. “La riconferma di Costantino Di Nicolò – dichiarano congiuntamente Filippo Scivoli, presidente Cna Sicilia, e Piero Giglione, segretario Cna Sicilia – è un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra Isola e premia l’impegno, la competenza e la visione che ha dimostrato alla guida nazionale della categoria. Il suo lavoro ha dato prestigio e rinnovato slancio all’intero settore dell’editoria, portando anche in Sicilia una rinnovata attenzione per questo comparto strategico”.

“Il mandato appena concluso sotto la sua guida – sottolinea la nota – è stato caratterizzato da risultati eccellenti: una significativa crescita degli iscritti e una rinnovata visibilità della categoria, conquistata attraverso partecipazioni di alto profilo come al Salone Internazionale del Libro di Torino e la realizzazione di iniziative culturali di forte impatto sociale, quale la rassegna presso Villa Fernandes a Portici, bene confiscato alla camorra divenuto simbolo di rinascita culturale”. Subito dopo la rielezione, Di Nicolò ha già delineato le linee programmatiche per il nuovo mandato, ponendo al centro il rilancio e la valorizzazione dell’editoria indipendente italiana, con un impegno prioritario su temi cruciali per la crescita del settore.

Le congratulazioni al neo Presidente sono giunte anche dal Presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, che ha espresso “grande apprezzamento per l’operato svolto da Di Nicolò nel suo primo quadriennio”. La CNA Sicilia, “orgogliosa di questo importante traguardo raggiunto da un imprenditore del territorio, augura al Presidente Di Nicolò il massimo successo per il nuovo mandato, certa che la sua esperienza e la sua visione strategica sapranno guidare CNA Editoria verso nuovi e ambiziosi obiettivi a beneficio di tutta la categoria nazionale”, conclude la nota.

foto ufficio stampa Cna, da sinistra Antonella Grasso Responsabile Nazionale CNA Editoria e Costantino Di Nicolò Presidente Nazionale

