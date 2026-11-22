ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha adottato il nuovo decreto sulla costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP del settore vitivinicolo. “I Consorzi sono uno dei pilastri del successo della Dop Economy. Con questo provvedimento rafforziamo il loro ruolo nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione delle denominazioni vitivinicole italiane e introduciamo strumenti più efficaci per la gestione delle indicazioni geografiche, la regolazione dell’offerta, la promozione dell’enoturismo e la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni”, dichiara il ministro Francesco Lollobrigida.

Il decreto aggiorna la disciplina nazionale, definendo nuovi requisiti di riconoscimento e di rappresentatività e assicurando un’equilibrata partecipazione delle diverse categorie della filiera. Rafforza, inoltre, il contrasto agli utilizzi impropri delle denominazioni e la vigilanza sui mercati, comprese le piattaforme online, sotto il coordinamento dell’ICQRF.

“Questo testo nasce da un ampio confronto con le organizzazioni rappresentative della filiera ed è stato ampiamente condiviso con le Regioni. Con la sua adozione completiamo gli interventi necessari per adeguare la disciplina nazionale al regolamento europeo sulle indicazioni geografiche e diamo al settore vitivinicolo un quadro normativo aggiornato, organico e coerente con la normativa comunitaria”, conclude Lollobrigida.

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