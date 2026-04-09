Il Kenya sostiene il piano di autonomia del Sahara occidentale sotto la sovranità marocchina

NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – Il Kenya ha espresso il proprio sostegno all’autonomia del Sahara occidentale sotto la sovranità marocchina e ha ribadito la propria intenzione di cooperare con gli Stati che condividono la stessa posizione per promuoverne l’attuazione. E’ quanto riferisce l’agenzia marocchina Map, precisando che la posizione è stata espressa in occasione della prima sessione della Commissione congiunta di cooperazione Marocco-Kenya copresieduta a Nairobi dal ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, e dal premier e ministro degli Esteri del Kenya, Musalia Mudavadi.

Nel comunicato congiunto adottato al termine della sessione, il Kenya ha “accolto con favore il crescente consenso internazionale e l’impulso dato da Sua Maestà il Re Mohammed VI a favore del piano di autonomia presentato dal Regno del Marocco”, definendo l’autonomia “l’unica soluzione credibile e realistica per risolvere la controversia sul Sahara”.

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(ITALPRESS).