Il Foglio in edicola in Sicilia e Sardegna, per tutto luglio e agosto

ROMA (ITALPRESS) – Da martedì 1 luglio, e per tutta l’estate il Foglio sarà anche nelle edicole di Sicilia e Sardegna. “Il Foglio – annuncia il direttore Claudio Cerasa – torna nelle edicole in Sicilia e in Sardegna. Lo fa per tutta l’estate. Tutti i giorni. Lo facciamo per provare a mettere in campo un atto di resistenza doveroso contro la società fondata sul pessimismo, sul rancore. Lo facciamo per raccontare i cambiamenti in corso, le buone notizie che faticano a diventare notizie. Lo facciamo per mettere da parte l’agenda della percezione e puntare più su quella della realtà. L’ottimismo è una scelta. Il pessimismo anche. Non è questione di bicchieri. E’ questione di come voler raccontare il mondo”.

