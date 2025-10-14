Il ct dell’Argentina Scaloni spegne le voci su Soulé in azzurro “Ha un futuro nella nostra Selección”

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In Federcalcio non ci hanno mai davvero pensato. Anche Rino Gattuso non ha mai riflettuto sulla possibilità di inserire tra i suoi convocati Matia Soulé, trequartista della Roma che fin qui ha vestito le maglie delle selezioni giovanili dell’Argentina, ma mai quella della nazionale maggiore. Ci aveva pensato Luciano Spalletti, ma l’ex Juve aveva risposto: “No grazie, aspetto l’Albiceleste”. E una chiamata potrebbe arrivare presto, così come ha spiegato il commissario tecnico dei campioni del mondo, Lionel Scaloni, alla vigilia dell’amichevole con Porto Rico in programma nella notte italiana a Miami. “Soulé è nei nostri radar così come altri ragazzi che seguiamo, credendo nelle loro qualità e nella possibilità di poter portare in Nazionale il loro contributo – le parole del ct argentino -. Sono giocatori che hanno un futuro nella nostra ‘Selección'”. Una risposta indiretta alle dichiarazioni dell’agente del giocatore della Roma che ha cercato di mettere pressioni al ct campione del mondo, ipotizzando una possibile convocazione azzurra.

