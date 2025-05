MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La Russia “tradizionalmente accoglie con favore” gli sforzi di tutti i Paesi che vogliono contribuire a risolvere il conflitto ucraino, “compreso il Vaticano”. Lo ha sottolineato durante un briefing il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.

“Naturalmente, come da tradizione, accogliamo con favore la prontezza e gli sforzi di tutti quei Paesi che vogliono contribuire a una rapida soluzione”, ha sottolineato il rappresentante del Cremlino secondo quanto riferisce l’agenzia Tass. Il Vaticano, ha precisato Peskov, non ha ancora avanzato proposte specifiche per risolvere il conflitto in Ucraina. “No, non ancora”, ha detto il portavoce del Cremlino rispondendo a una domanda in merito.

Papa Leone XIV si è dichiarato pronto a facilitare il processo di pace in Ucraina, anche mettendo a disposizione il territorio del Vaticano come sede per i negoziati. L’iniziativa è già stata accolta con favore dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).