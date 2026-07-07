Media ucraini “Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell’attentato a Monaco”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – È stato ritrovato nella tarda serata di ieri, nei pressi di Kiev, il corpo di una donna sospettata di essere coinvolta nell’attentato avvenuto il 29 giugno scorso nel Principato di Monaco ai danni dell’imprenditore ucraino Vadym Yermolaiev.

Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, sembra che la donna sia stata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Due sospetti sono stati arrestati in relazione al caso: si tratta di un ufficiale in servizio attivo nell’intelligence della difesa ucraina e di un ex agente delle forze dell’ordine.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).